عصام كاريكا عن حمو بيكا: "خد لحنين وحط عليهم كلام ومستأذنش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قال الفنان عصام كاريكا، إنه يتعاون مع الفنانة سمية الخشاب في أغنية جديدة سنجل، مؤكدًا أنه سيتم طرحها خلال الأيام المقبلة.

وتابع كاريكا، ببرنامج "لايت شو": "أنا ليا أغاني ألحاني.. لما بلاقي اللحن اتاخد، واتحط عليه كلام، مش بسميها سرقة ولكن بسميها استلاف".

وأوضح: "حمو بيكا استلف لحنين من عندي، وغناهم بكلام تاني"، وهما "البسكلتة" التي قدمها الفنان محمد سعد في فيلم "اللمبي"، وقدمها بيكا بعنوان "رانج روفر"، أما الأغنية الثانية فهي "بوم بوحة" التي قدمها في فيلم "بوحة"، وقدمها بيكا بعنوان "بوم بيكا".

ووجه كاريكا رسالة لـ "بيكا": "أنا بقوله براحتك، على الرغم من إنه مستأذنش مني، بس بقوله عادي بقى مفيش مشاكل".

جدير بالذكر أن عصام كاريكا يستعد لطرح أغنيتي "ما بنمش" و"أيام العذاب"من كلمات محمد هلال، وألحانه وتوزيعه.