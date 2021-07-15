ياسمين صبري تخطف الأنظار ودنيا بطمة أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

خطفت الفنانة ياسمين صبري، الأنظار إليها في أحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

هند صبري

ظهرت الفنانة هند صبري، في إطلالة جديدة لها أثناء غروب الشمس، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لا شيء أجمل من غروب الشمس حتى الغد".

كارول سماحة

الفنانة اللبنانية كارول سماحة، نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "اللحاق مع صديقي العزيز".

نهال عنبر

نشرت الفنانة نهال عنبر، صورة جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "‏سعادة الآخرين.. لن تضرك، وغِناهم لن يقلل رزقك، عِش نقيًا وتمنى للناس ما تتمنّاه لنفسك".

محمد لطفي

ظهر الفنان محمد لطفي بصحبة أسرته خلال استمتاعهم بإجازة الصيف، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الشهرين دول بتوع العيلة".

نادين نسيب نجيم

نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم، أحدث صورة لوجهها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الرغبة في الفوز تولد في معظمنا.. وإرادة الفوز مسألة تدريب، أما أسلوب الفوز فمسألة شرف.. (مارغريت تاتشر)".

ريهام أيمن

ظهرت الفنانة ريهام أيمن، بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أهلا".

نور ستارز

نشرت الفنانة نور ستارز، صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بكرة مسافرة .. تتوقعوا رايحة أمريكا ولا الأردن؟".

دنيا بطمة

ظهرت الفنانة دنيا بطمة، بفستان جديد في أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الإبتسامة لا تكلف شيئًا، لكن تعني الكثير".

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة أنيقة