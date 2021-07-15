استعان بـ"حمودة" وتعرض للهجوم.. هكذا سخر الفيشاوي من محمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

سخر الفنان أحمد الفيشاوي من الفنان محمد رمضان، حيث استعان بأغنية "أنا مش عارفني" للفنان عبد الباسط حمودة .

ونشر الفيشاوي، فيديو لـ "رمضان" وهو في حمام السباحة، ليدمج الفيديو مع أغنية عبد الباسط حمودة الشهيرة "أنا مش عارفني".

وتعرض الفيشاوي، للهجوم من قبل عدد من متابعيه، ومن بين التعليقات: "وأنت متضايق ليه؟"، "متغاظ عارفك يالا مننا متغاظ"، "ما تشتغل على نفسك، أحسن ما تشغل نفسك بغيرك أوي كدا"، "نمبر وان.. عاملك عقدة".

جدير بالذكر أن، الفنان أحمد الفيشاوي، روج مؤخرًا لفيلمه مع خالد النبوي "يوم وليلة" والذي يُعرض عبر منصة شاهد Vip، حيث نشر صورا للفيلم عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "فيلم (يوم وليلة) توب ٣ في مصر على منصة شاهد.. يارب تستمتعوا بيه زي ما إحنا استمتعنا بصنعه.. تأليف وإنتاج يحيى فكري، من إخراج أيمن مكرم.. وحصلت عنه على أفضل ممثل في مهرجان الدار البيضاء المغرب سنة 2019".

"يوم وليلة" بطولة النجوم: خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، دُرة، حنان مطاوع، خالد سرحان، محمد عادل، حمزة العيلي، محمد أوتاكا، محمد جمعة، وسامي مغاوري وغيرهم.