شكرا لقرائتكم خبر عن أصحاب الوجوه المتعددة فى موسم سينما الصيف .. الأبرز أحمد عز والكدوانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتعاشة فنية يعيشها عدد من نجوم الوسط الفنى فى الفترة الحالية، وخاصة من خلال الأعمال السينمائية التي تتنافس بقوة خلال موسم أفلام الصيف وما بعد هذا الموسم، والذى يظهر فيها بعض النجوم بأكثر من وجه، فقد قرر بعضهم أن يسيطر علي سوق السينما، من خلال تجسيد أكثرمن شخصية، وخلال التقرير التالى نستعرض أبرز النجوم:

أحمد عز

يقوم النجم أحمد عز ببطولة أكثر من فيلم خلال الفترة الحالية، أولها فيلم "العارف"، والمعروض حاليا فى السينمات بمصر وباقى الدول العربية، ويشاركه البطولة أحمد فهمى ومصطفى خاطر وآخرون، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب، كما انتهى عز مؤخرا من تصوير فيلم أخر له وهو "الجريمة"، ويشاركه فى البطولة النجمة منة شلبى والنجم ماجد الكدوانى، وتدور أحداثه في فترة السبعينيات، وهو من إخراج شريف عرفة.

ماجد الكدوانى

بعد نجاحه الكبير فى دراما رمضان الماضى، يشارك النجم ماجد الكدوانى خلال موسم أفلام الصيف بـ5 أفلام دفعة واحدة، بشخصيات مختلفة في أكثر من إطار، وهم: "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع النجم كريم عبد العزيز، ويدور في إطار اجتماعي كوميدي، و فيلم "مش أنا" مع النجم تامر حسني، ويحكي قصة شاب يعاني من حالة غريبة تدخله في الكثير من المواقف الكوميدية، وهذين الفيلمين يعرضان حاليا بالسينمات، ويتواجد للكدوانى فى العلب عدة أفلام أخرى منها "برة المنهج" من بطولته مع الفنانة روبى، ويدور في إطار من الدراما التشويقية، و"الجريمة" مع النجمين أحمد عز ومنة شلبى، ويغلب عليه طابع الإثارة والتشويق، هذا بالإضافة إلى مشاركته فى فيلم "وقفة رجالة" الذى تم طرحه مع بداية العام الحالى من بطولته مع سيد رجب وبيومى فؤاد وشريف دسوقى.

منة شلبى

تشارك النجمة منة شلبى فى بطولة فيلمى: "الأنس والنمس" مع النجم محمد هنيدى وتأليف كريم حسين بشير، وإخراج شريف عرفة، وتجسد فيه دورعفريتة، والذى سيتم طرحه فى السينمات يوم 4 أغسطس المقبل، كما تشارك النجم أحمد عز بطولة فيلم "الجريمة" الذي انتهت من تصويره منذ أيام قليلة،وهو إخراج شريف عرفة أيضا.

دينا الشربينى

تقوم الفنانة دينا الشربينى بدور البطولة النسائية فى فيلمى:"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع النجم كريم عبد العزيز، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، والذى يعرض فى السينمات حاليا، وفيلم "ثانية واحدة" مع الفنان مصطفى خاطر، والذى تم طرحه فى السينمات أيضا قبل أسابيع قليلة، ومن تأليف مصطفي حمدى، وإخراج أكرم فريد.

بيومى فؤاد

يقدم الفنان بيومى فؤاد 5 أفلام دفعة واحدة خلال الفترة الحالية جسد خلالهم أكثر من شخصية، وهم: "الشنطة" يتشارك بطولته مع شيرين وشريف دسوقي، ومن تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج أحمد البدرى، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، وفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع النجم كريم عبد العزيز، والذى يعرض فى السينمات حاليا، من إخراج أحمد الجندى، وفيلم "ماما حامل" مع الفنانة ليلي علوى، وتأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم، والذى تم طرحه منذ أسابيع قليلة فى السينمات، وهو نفس الأمر بالنسبة لفيلم "ديدو" مع كريم فهمى، والذى تم طرحه فى السينمات منذ عدة أسابيع، وتدور أحداثه فى إطار من كوميديا الخيال العلمى، و"الأنس والنمس" مع النجم محمد هنيدى، للمخرج الكبير شريف عرفة، والمقرر طرحه فى السينمات يوم 4 أغسطس المقبل.

حمدى الميرغنى

يشارك الفنان حمدى الميرغنى فى 3 أفلام دفعة واحدة، تم عرضها على مدار الأسابيع الماضية، والمفارقة أن كلها تنتمى للكوميديا، وهى فيلم "أحمد نوتردام" مع النجم رامز جلال، و"ماما حامل" مع النجمين ليلى علوى وبيومى فؤاد، وفيلم "ديدو" مع الفنان كريم فهمى، وتأليف كريم فهمى، وإخراج عمرو صلاح.