أمازون تلغي مسلسل "تايجر كينج" للممثل نيكولاس كيدج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة أمازون إلغاء مسلسل تايجر كينج المنتظر للممثل الأمريكي نيكولاس كيدج عن شخصية القاتل جو إكزوتيك.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكد نيكولاس كيدج الخبر، معلنًا أنه قرأ بالفعل سيناريوهات ممتازة للمسلسل، إلا أن وقت طويل قد مر دون تنفيذ.

وأضاف: "لقد قرأت سيناريوهين بالفعل للعمل ورأيت أنهم ممتازين، ولكني أعتقد أن أمازون رأت أن الأوان قد فات على تنفيذ العمل بعد مرور وقت طويل".





وتابع: "في وقت ما وصلت شعبية تايجر كينج إلى أقصى حد ممكن، ولكن بمرور الوقت تلاشت هذه الشعبية، وأصبح العمل بأكمله لا مغزى منه".

وحقق وثائقي نتفليكس Tiger King عن مربي الحيوانات المفترسة، جو إكزوتيك، والمتهم بقتل الناشطة بحقوق الحيوانات كارول باسكن، نجاحًا كبيرًا، مما دفع أمازون لبدء مسلسل بدورها عن الشخصية.

وأضافت الصحيفة، أن خبر شراء أمازون حقوق ملكية المسلسل تم الإعلان عنها مايو/أيار العام الماضي.

وذكرت، أن شركة أمازون لم تعلق بعد عن الخبر، ولكن من المحتمل عرضها العمل للبيع لمنصات أخرى، وفقًا لمصادر مقربة.