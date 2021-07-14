كاميرا آلية.. "ذا روك" يكشف تفاصيل جديدة عن "بلاك آدم"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مرت أكثر من 7 أعوام على إعلان شركة "دي سي" انضمام الممثل الأمريكي دواين جونسون "ذا روك" إلى عالمها.

وخلال هذه الفترة تعرض فيلم دي سي Black Adam "بلاك آدم" للتأجيل أكثر من مرة، خاصةً خلال جائحة كورونا، والآن حان موعد تحول الحلم إلى حقيقة بعد انطلاق التصوير.

ووفقًا لموقع "لوبر" الأمريكي، كشف "ذا روك" أن التدريب لتصوير فيلم "بلاك آدم"، ومحاولة الحفاظ على بنيته الجسدية طوال هذه الأعوام جعل هذا الدور هو أصعب أدواره خلال حياته المهنية على الإطلاق.

وذكر الموقع، أن "ذا روك" لم يخف حماسته للقيام بهذا الدور عن الجمهور، إذ ينشر تحديثات مستمرة عن الشخصية عبر صفحته الشخصية على موقع "أنستقرام"، ومعلومات حصرية من كواليس التصوير.

ونشر "ذا روك" مؤخرًا مشاهد حصرية من الكواليس تكشف لجوء صناع العمل إلى أجهزة آلية لتصوير الفيلم.





وخلال أحد مشاهد صراخ "بلاك آدم"، تظهر يد آلية عملاقة تقوم بتحريك الكاميرا لتصوير أداء الممثل بدقة.

وأوضح "ذا روك" أن اليد الآلية يطلق عليها Bolt وهي الأسرع من نوعها في العالم وتسطيع التقاط 960 إطارا خلال الثانية الواحدة، أي أنها أسرع 40 مرة من الكاميرات العادية التي تستخدم لتصوير الأفلام.

وأشار الموقع، إلى أنه ورغم كفاءة هذا النوع من الكاميرات، لكن سرعتها قد تسبب اضطرابًا للمشاهد لذلك سنترك الحكم لوقت طرح الفيلم.

ويصدر فيلم "بلاك آدم" 29 يوليو/تموز عام 2022، ويتناول قصة نشأة الشرير الخارق بلاك آدم، عدو شاذام اللدود.