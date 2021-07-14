شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شاكر خضير ينتظر الانتهاء من "إكس" أحمد حلمى ليبدأ "أوامر عليا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المخرج محمد شاكر خضير لتصوير مشاهد فيلم "إكس" للنجم أحمد حلمى بعد عيد الأضحى، بعد الانتهاء من كافة التحضيرات الخاصة بالعمل الذى يدور في إطار كوميدى ويعود من خلاله حلمى للسينما بعد آخر أفلامه خيال مآتة، وبعد الانتهاء من تصويره يبدأ خضير التحضير لفيلم "أوامر عليا" .

وكان آخر ظهور لـ أحمد حلمى، مشاركته فى مسلسل "الاختيار 2" حيث ظهر كضيف شرف فى الحلقات الأخيرة من العمل، وجسد مشهدا لم تتجاوز مدته 5 دقائق، لكنها كانت دقائق اعتبرها البعض من العظمة والبراعة والتجسيد الرهيب للمشاعر، فهو الأب الذى استشهدت ابنته، على أيدى عناصر الجماعات الإرهابية، التى روعت الشعب المصرى.

يذكر أن آخر أفلام أحمد حلمى فى السينما هو "خيال مآتة" الذى تم عرضه فى 2019، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج خالد مرعى، وشاركه البطولة منة شلبى، خالد الصاوى، حسن حسنى، عبد الرحمن أبو زهرة، رشوان توفيق، إنعام سالوسة، بيومى فؤاد، سامى مغاورى ومحمود الليثى، وحقق الفيلم إيرادات تجاوزت 38 مليون جنيه.