شكرا لقرائتكم خبر عن لسه بينور.. شريف منير بملابس الصيف المبهجة ويمازح متابعيه: منير جدا "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم شريف منير فى مقطع فيديو وهو يمازح جمهوره ومتابعيه، خلال فترة الإجازة الصيفية، حيث خرج بإطلالة مبهجة مرتديا ملابس البحر.



شريف منير

وقال منير فى الفيديو الذى نشره عبر حسابه الرسمى على إنستجرام ممازحا متابعيه: "شريف منير.. منير جدا"، فيما حرص عدد من نجوم الفن التعليق بالضحك على الفيديو، منهم بشرى ومصطفى خاطر ونجلاء بدر وطارق الإبيارى، بالإضافة إلى الفنان سليمان عيد، الذى علق قائلا: "سليمان عيد سعيد جدا".

من ناحية أخرى، يستأنف النجم شريف منير تصوير مسلسل "إجازة مفتوحة" بعد عيد الأضحى المقبل، إذ منح مخرج العمل محمد عبد الرحمن حماقى إجازة لفريق العمل تنتهى بانتهاء العيد، وينتمى المسلسل لأعمال الـ 40 حلقة التى تعرض فى الموسم الشتوى.





وتعتمد قصة المسلسل على المشاكل التى تواجهها العائلات فى حياتهم، ويظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسى ولديهم أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، بيما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدورى شقيقتيه، بينما يجسد كريم أبو زيد دور شقيق لقاء الخميسى.





مسلسل "إجازة مفتوحة" من تأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وهو بطولة شريف منير ولقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، ملك قورة، هشام إسماعيل، نورهان، هدى مجد، أحمد زكريا.

يذكر أن آخر أعمال شريف منير فى الدراما مسلسل "ونحب تانى ليه"، فى رمضان قبل الماضي، وشارك فى بطولته ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، سمر مرسى، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.