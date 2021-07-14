شكرا لقرائتكم خبر عن كنت بكلم مدير الحضانة.. هانى رمزى يكشف عن صورة فى طفولته بالأبيض والأسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان هانى رمزى، عن صورة له خلال فترة الطفولة، ظهر فيها وهو يتحدث فى الهاتف، واضعا مقارنة بينها وبين صورة له من أحداث فيلم "السيد أبو العربى وصل".

ونشر رمزى، الصورة عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "صورة ليا وأنا طفل.. كنت بكلم مدير الحضانة".





وفى وقت سابق وفى لفتة إنسانية، نشر الفنان هانى رمزى تغريده على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، تخص ضرب الكمسرى المواطن محمد رشاد بسبب غرامة تذكرة بمحطة منوف والمتجه إلى مدينة شبين الكوم، وعلق قائلا: "عايز أوصل للراجل اللى انضرب من الكمسرى أمام بنته الطفلة لكى أدعوه هو وبنته وأسرته لحضور مسرحية أبو العربى فى العيد".

كان النجم هانى رمزى، استأنف عرض مسرحية "أبو العربى"، خلال الأيام الماضية بعد توقفها بسبب سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة شهر.

مسرحية "أبو العربى" أعادت هانى رمزى إلى خشبة المسرح بعد غياب ما يقرب من 18 عامًا عن آخر مسرحية شارك فيها وكانت "كده أوكيه" عام 2003، ويشارك فى بطولتها مع هانى رمزى كل من الفنان حجاج عبد العظيم والفنان محمد جمعة والفنان أحمد فتحى والفنان عمرو عبد العزيز والفنانة داليا البحيرى والمسرحية من تاليف محسن رزق.