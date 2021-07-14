كتب أكثر من ١٠ مرات.. تفاصيل تقديم فيلم "ريش" الحائز على الجائزة الكبرى بمهرجان كان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

حصد الفيلم المصري "ريش" للمخرج عمر الزُهيري، الجائزة الكبرى في مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان "كان" السينمائي الدولي في دورته الـ 74.

وعن الفيلم صاحب المشاركة المصرية الأولى في المسابقة، والحائز على الجائزة الكبرى، تحدث السيناريست أحمد عامر "المشارك في كتابته"، وفي تصريح خاص لموقع "الخليج 365"، قال: "عمر الزهيري مخرج صاحب لغة سينمائية خاصة جدا، وبدأ مشروع الفيلم تقريبا عام 2015 من خلال فكرة له، وكان قد وضع الهيكل الأساسي لها وفق أسلوب ولغة خاصة به، وعملنا سويا على تطوير التجربة من خلال الكتابة لمدة عامين".

وأضاف:"وكان دوري هو الكاتب الأساسي لتطوير القصة والسيناريو، وفي إطار اللغة السينمائية التي يسعى لها المخرج، تمت إضافة بعض التفاصيل للحدوتة الرئيسية، ووصلت عدد نسخ كتابة السيناريو إلى 10 مرات، قبل قيام عمر بالتوفيق بين السيناريو ورؤيته الإخراجية".

فيلم "ريش" تدور أحداثه حول أب يعول أسرة فقيرة يقرر إقامة حفل عيد ميلاد ولده البكر (خمس سنوات)، ويحضر ساحرًا ليحيي الحفل ببعض الألعاب السحرية.

في إحدى هذه الألعاب يدخل الأب في صندوق خشبي ليخرج منه دجاجة، وعند محاولة الساحر إعادة الدجاجة للصندوق من أجل إخراج الأب تحدث المفاجأة ولا يخرج الأب أبدا من الصندوق.

"ريش" هو أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، وقد اشترك في تأليفه مع السيناريست أحمد عامر، وهو من إنتاج الفرنسيين جولييت لوبوتر وبيير مناهيم من خلال شركة Still Moving، بالمشاركة مع وLagoonie Film Production للمنتجة شاهيناز العقاد وفيلم كلينك والمنتج محمد حفظي، درك جان وارينك وكوجي نيليسين (Kepler Film)، جيورجوس كرنفاس وكونستانتينوس كنتفركيس (Heretic) وفيرونا ماير، وتتولى توزيعه في العالم العربي شركة Film Clinic Indie Distribution.