أول تعليق لـ أماني السويسي بعد ولادة طفلتها الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة التونسية أماني السويسي، على توجيه الشكر لكل من هنأها على قدوم طفلتها الأولى "أسيل".

وكتبت أماني، عبر حسابها على إنستجرام: "شكرًا لكل الذين هنوني بقدوم ابنتي الأولى (أسيل).. وعلى كلامكم الطيب ومشاعركم الحلوة التي غمرتموني بها، وكنتم جزء كبير من فرحتي التي لا توصف".

وتزوجت أماني السويسي بشاب من خارج الوسط الفني في ديسمبر عام 2019.

يذكر أن آخر أعمال أماني السويسي، نجمة ستار أكاديمي، كليبها الغنائي "يا أنا" الذي طرحته عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهو من كلمات الشاعر رمضان محمد، وألحان شريف بدر، وتوزيع وميكس تميم، والكليب تم تصويره في دبي، ومن إخراج عادل سرحان.