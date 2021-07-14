إصابة أمير شاهين بكسر في الساق (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان أمير شاهين شقيق الفنانة إلهام شاهين، عن تعرضه لكسر في ساق رجله.

ونشر "أمير" صورة لساقه وهي ملفوفة بـ"شاش" وبجانبه كلبه، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "إنها تشعر بألمي.. كسر بالساق".

يذكر أن آخر أعمال أمير شاهين مسلسل "ليه لأ 2" الذي عُرض مؤخرًا، وحقق نجاحًا كبيرًا مع الجمهور.

"ليه لأ 2" بطولة: منة شلبي، أحمد حاتم، سارة عبد الرحمن، مراد مكرم، أمير شاهين، دنيا ماهر، والطفلة منى أحمد زاهر وغيرهم، من إخراج مريم أبو عوف وفكرة وسيناريو وحوار دينا نجم وإشراف على الكتابة مريم نعوم.

المسلسل تدور أحداثه حول قضية التبني، من خلال سيدة قررت تبني طفلا، والصعوبات التي تواجهها، إلى جانب علاقتها مع هذا الطفل.