أحمد صالح يشارك في فيلم "تماسيح النيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - يشارك الفنان الشاب أحمد صالح محمود، في فيلم "تماسيح النيل" الذي أوشك صناعه على الانتهاء من تصويره، والمنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة بدور العرض السينمائي.

وتم تصوير فيلم "تماسيح النيل" في أسوان وانتقل فريق العمل لاستكمال التصوير في ديكورات الفيلم بالقاهرة.

وتدور فكرة فيلم "تماسيح النيل" في إطار كوميدي بين نجوم الفيلم في المنطقة ما بين الأقصر وأسوان، حيث يجرى تصويره على متن إحدى المراكب النيلية.

فيلم "تماسيح النيل" من بطولة بيومي فؤاد، مصطفى خاطر وحمدى الميرغنى وخالد الصاوى وكريم عفيفى وويزو ومحمد ثروت وعدد آخر من الفنانين وهو تأليف لؤى السيد وإخراج سامح عبد العزيز، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي.

جدير بالذكر أن أحمد صالح شارك في مسلسل "ضد الكسر" في السباق الرمضاني الماضي، بطولة نيللي كريم، محمد فراج، نور إيهاب، لقاء الخميسي، وكوكبة من النجوم تأليف عمرو الدالي، إخراج أحمد خالد.