فيلم "ريش" المصري يحصد الجائزة الكبرى بمهرجان "كان" السينمائي الـ 74

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حصد الفيلم المصري "ريش" للمخرج عمر الزُهيري، الجائزة الكبرى بمسابقة أسبوع النقاد بمهرجان "كان" السينمائي الدولي في دورته الـ 74.

وعُرض فيلم"ريش - Feathers " عالميا لأول مرة، أمس الثلاثاء، ضمن فعاليات المهرجان، ولاقى استحسان الجمهور والنقاد الذين حضروا العرض.

يُشارك فيلم "ريش" في المسابقة الرسمية لأسبوع النقاد الدولي المقامة ضمن فعاليات مهرجان "كان" في نسخته الـ 74، ويُمثل المشاركة المصرية الوحيدة في المسابقة التي يتنافس فيها 7 أفلام من مختلف دول العالم.

ويدخل الفيلم في إطار السينما الواقعية الحديثة المغرقة في واقعيتها حيث تظهر الكاميرا كافة تفاصيل الحياة التي يعيشها أبطال الفيلم، بيد أن مخرجه قرر الدخول لعالم الواقعية من خلال الفانتازيا والخيال المتمثل في القصة غير المسبوقة لعائل أسرة فقيرة يقرر إقامة حفل عيد ميلاد ولده البكر (خمس سنوات) ويحضر ساحرًا ليحيي الحفل ببعض الألعاب السحرية. في إحدى هذه الألعاب يدخل الأب في صندوق خشبي ليخرج منه دجاجة، وفي المشهد المعكوس حيث يعيد الساحر الدجاجة للصندوق من أجل إخراج الأب تحدث المفاجأة ولا يخرج الأب أبدا من الصندوق.

"ريش" هو أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، وقد اشترك في تأليفه مع السيناريست أحمد عامر، وهو من إنتاج الفرنسيين جولييت لوبوتر وبيير مناهيم من خلال شركة Still Moving، بالمشاركة مع وLagoonie Film Production للمنتجة شاهيناز العقاد وفيلم كلينك والمنتج محمد حفظي، درك جان وارينك وكوجي نيليسين (Kepler Film)، جيورجوس كرنفاس وكونستانتينوس كنتفركيس (Heretic) وفيرونا ماير، وتتولى توزيعه في العالم العربي شركة Film Clinic Indie Distribution.