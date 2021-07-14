تعرف على رأي محمد عبدالرحمن في فيلم "العارف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان محمد عبدالرحمن الشهير بـ"توتا" عن رأيه في فيلم "العارف - عودة يونس" الذي يُعرض حاليا بجميع دور العرض السينمائي.

ونشر عبدالرحمن، صورة له من العرض الخاص للفيلم، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ألف مبروك لكل صناع فيلم العارف، ومبروك لزمايلي أحمد عز وأحمد فهمي ومصطفى خاطر وكارمن بصيبص والأستاذ محمود حميدة، ومبروك سينرجي فيلمز والمنتج أحمد بدوي ومبروك للمؤلف محمد سيد بشير والمخرج أحمد علاء".

وأَضاف عبد الرحمن: "اتبسطت جدًا بالفيلم امبارح".

وكانت الجهة المنتجة للفيلم، احتفلت مساء أمس الثلاثاء، بالعرض الخاص للعمل في سينما كايرو فستيفال.

فيلم "العارف" بطولة النجوم: أحمد عز، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.