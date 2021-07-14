بعد تبنيها طفل.. أول تعليق لـ غادة عبدالعال مؤلفة "إمبراطورية مين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت المؤلفة والسيناريست غادة عبد العال - مؤلفة مسلسل "عايزة أتجوز" و "إمبراطورية مين" الذي خاضت بطولتهما الفنانة هند صبري، عن تبنيها طفلا يُدعى "آدم".

ونشرت غادة، صورة تُظهر من خلالها كف يدها وكف يد ابنها بالتبني، عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: "4 سنين تفكير.. سنة ونص ورق حكومي .. 4 شهور بحث في أنحاء الجمهورية، لحد ما لقينا بعض".

وخاضت غادة عبدالعال، تجربتين في التأليف مع الفنانة هند صبري وهما "عايزة أتجوز" عام 2010 ، و"إمبراطورية مين" عام 2014 ، وتنتظر مصير تجربتها الدرامية الثالثة التي تحمل اسم"البحث عن علا" لهند صبري أيضا.

جدير بالذكر أن المؤلفة غادة عبدالعال، ولدت في 21 ديسمبر في المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وتعمل دكتورة صيدلانية، وتعرف نفسها في مدونتها بأنها "أنا أمثل 15 مليون بنت من سن 25 إلى سن 35 واللواتي يضغط عليهم المجتمع كل يوم، كي يتزوجن مع أنه ليس بأيديهن أنهن لسه قاعدين".