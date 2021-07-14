هل انفصلت أصالة نصري عن زوجها الجديد؟ هذا ما كشفته التقارير

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 يوليو 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

بعد طلاق النجمة السورية أصالة نصري من المخرج، طارق العريان، والذي أحدث ضجة واسعة، بسبب خيانة العريان لأصالة .

ذكرت تقارير، اليوم الثلاثاء، انفصال الفنانة السورية مجددا عن زوجها الجديد، الذي ارتبطت به بعد طلاقها من العريان.

واستندت التقارير على أنباء تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة عن طلاق أصالة نصري الجديد من زوجها بعد مرور 3 أشهر فقط على الزواج، وفقا لـ”بوابة أخبار اليوم” المصرية.

وأشارت الأنباء المتداولة أن الطلاق وقع قبل 3 أسابيع.

ولم تخرج أصالة نصري أو ابنتها شام الذهبي حتى لحظة كتابة هذه السطور للرد على أنباء الانفصال.

وفي شهر نيسان/ أبريل الماضي، سرت أنباء حول زواج أصالة نصري من برلماني مصري.

لكن لم تؤكد أو تنفي أصالة نصري زواجها الجديد، وأكدت في بيان لها شاركته عبر حسابها على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي “لأنني لا أخبي عنكم معلومة وأعتقد أي خبر يجب أن تحصلوا عليه مني طالما أنا بينكم موجودة، وعندما يكون هناك شيء جديد سأخبركم عنه”.

وقالت صحيفة “اليوم السابع” وقتها إنها “أجرت اتصالات بالنجمة أصالة والمقربين منها، إلا أنها رفضت التعليق واكتفت بالتزام الصمت تجاه هذه الأنباء، مفضّلة أن تكون حياتها الشخصية بعيدا عن الإعلام، في حين أكد أصدقاء مقربون من المطربة الكبيرة أصالة أن الخبر اليقين لن يتم إعلانه حاليا، وأن غدا الجمعة ستحسم أصالة الموقف وتعلن القصة كاملة.

وكانت “بوابة أخبار اليوم”، نقلت عن مصادرها الخاصة، قولها إن “النجمة أصالة قد تزوجت بالفعل من أحد نواب مجلس الشعب عن إحدى دوائر محافظة الإسكندرية وذلك منذ أسبوعين تقريبا”، مشيرة إلى أن “أصالة تكبر زوجها الجديد بحوالي ثلاث سنوات، لتصبح بذلك هي الزوجة الثانية له حيث لا تزال زوجته الأولى أم أولاده على ذمته”.

يشار إلى أن أصالة نصري أعلنت، في شهر يناير/ كانون الثاني 2020، انفصالها بشكل رسمي عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد زواج دام 14 عاما.