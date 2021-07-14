شكرا لقرائتكم خبر عن أخرهم رامى صبرى..نجوم فقدوا أشقائهم فى حوادث مؤلمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش الفنان رامى صبرى فى حالة حزن شديدة هذه الأيام بعدما فقد شقيقه كريم، والذى غرق فى ترعة المريوطية بالبدرشين، ولم تكن حالة رامى هى الأولى لنجوم الفن الذين فقدوا أشقائهم بشكل مفاجئ، فسبقه الكثير، ومن هؤلاء:

رامى صبرى وشقيقه كريم

حسن الرداد:

وجع شديد مازال يعيشه الفنان حسن الرداد، حيث إنه فقد شقيقه فادى منذ 13 عاما فى حادث مؤلم، ومازال يتذكره على السوشيال ميديا باستمرار حتى الآن، حيث فقده فى حادث سيارة، فكان الرداد يقود سيارته وبجواره شقيقه الأكبر، ووالدته إلا أن العناية الإلهية أنقذته هو ووالدته وتوفي شقيقه في الحادث المروع.



حسن الرداد وشقيقه فادى حسن الرداد وشقيقه فادى

لقاء سويدان:

فقدت الفنانة لقاء سويدان شقيقها على يد شباب منتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، وكان يبلغ من العمر 29عاما، وذلك أثناء وجوده بشرفة المنزل لمتابعته أحداث الشغب التى وقعت بعد صلاة الجمعة فوق كوبري 15 مايو، عام 2013، حيث أصيب بطلق نارى في رقبته، وتوفى وقتها متأثرا بجراحه.



لقاء سويدان وشقيقها لقاء سويدان وشقيقها

ناهد السباعى

فقدت أيضا الفنانة ناهد السباعى شقيقها فريد المرشدى عام 2014 في حادث سيارة بطريق السويس نجل المنتجة ناهد فريد شوقى وحفيد الفنان الكبير الراحل فريد شوقى والفنانة الراحلة هدى سلطان وخالته هى الفنانة رانيا فريد شوقى، وهو الأخ غير الشقيق للفنانة ناهد السباعى، وكان متزوجا من الفنانة سوسن بدر قبل زواجه من داليا البحيرى، والذى انفصل عنها بعد أن أنجبا طفلتهما "قسمت".



داليا البحيرى وطليقها الراحل فريد المرشدى داليا البحيرى وطليقها الراحل فريد المرشدى

كذلك فقد الفنان سعد الصغير شقيقه محمد عام 2005 بسبب أزمة قلبية مفاجئة، وكان سعد وقتها في بدايه حياته الفنية كما فقدت الفنانة السورية أصالة شقيقها "أيهم"، عام 2014 وكانت وقتها على خلاف معه، مما سبب ذلك صدمه نفسية لها.

ومن الذين فقدوا أشقائهم أيضا، الفنانة اللبنانية رولا سعد التى فقدت شقيقها جورج عام 2009، وكان مريضا ويسير على كرسى متحرك وما زالت تبكى حينما تذكر سيرته إلى الآن.