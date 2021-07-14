شكرا لقرائتكم خبر عن "عندى استفسار" تجمع تامر حسين وعمرو مصطفى بالمطرب أحمد خليل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب الشاب أحمد خليل، أغنية جديدة تحمل عنوان"عندى استفسار" وذلك عبر قناته الرسمية عبر موقع الڤيديوهات "يوتيوب" من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أحمد وجيه، والڤيديو كليب من إخراج عماد قاسم.

جدير بالذكر أن أحمد خليل، طرح مؤخراً دويتو غنائى مع الملحن عمرو مصطفى، تحمل عنوان "كانت أيام" وهى من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع تيم، وحقق الديو الغنائى نجاحًا كبيراً ونسب مشاهدة عالية عبر موقع الڤيديوهات"يوتيوب" حيث تقترب من 5 ملايين، وتعاون خليل، أيضًا مع عمرو مصطفى فى أغنيتين آخرتين وهما الليله اياها، وسلمولى عليه.

كان عمرو مصطفى قد قدم تعازيه في وفاة شقيق الفنان رامى صبرى قائلا: "خالص عزائى للفنان رامى صبرى في وفاة أخيه رحمه الله وألهم العائلة الصبر والسلوان"، كما حضر الشاعر تامر حسين العزاء الذى أقيم أمس بمنزل العائلة بأكتوبر وحضره عدد كبير من نجوم الفن.