شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم: سعيدة بردود الفعل على ألبومى الجديد وكل ما أرغب فيه نشر الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، عن سعادتها الكبيرة بردود الأفعال حول ألبومها الجديد Nancy10، التى طرحته مؤخرا، مؤكدة أن كل ما ترغب فيه هو الاستمتاع بالموسيقى ونشر الحب.



نانسى عجرم

وكتبت نانسى، عبر حسابها على تويتر: "ممتنة لردود الفعل الجميلة التى أتلقاها حول Nancy10، كل ما أرغب فيه حقًا هو أن الاستمتاع بالموسيقى ونشر الحب".



نانسى عجرم

وطرحت النجمة نانسى عجرم، ألبومها الغنائى الجديد "Nancy10" عبر قناتها على يوتيوب، السبت الماضى، وتضمن الألبوم 10 أغنيات ما بين اللهجة المصرية واللبنانية والخليجية، ومنها "سلامات، ياما، يا ناس قولولى، عاتب ولوم، ما تعتذر، على شانك، جايه معا وحياة".

من جانبه، أعرب الملحن محمد رحيم، عن سعادته بالعودة للعمل مع النجمة نانسى، منذ أغنية "فى حاجات" التى طرحت منذ سنوات، قائلا: "10 سنين عدوا بسرعة جدا على آخر تعاون بينى وبين نانسى من وقت صدور أغنية فى حاجات، السنادى رجعنا تانى، سعيد جدا برجوعنا للتعاون من خلال أغنية عاتب ولوم، بتمنى تعجبكوا إن شاء الله".

وكانت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، طرحت الأسبوع الماضى، أحدث أغانيها بالتتابع عبر قناتها على موقع يوتيوب، التى تحمل اسم "بدى حدا حبو" من ألبومها الجديد، وهى من كلمات أحمد ماضى وألحان زياد برجى وتوزيع هادى شرارة.

كما سبق وطرحت قبلها أغنية "جاية معاك" من كلمات خالد تاج الدين وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، وتعد هذه الأغنية الثانية التى تتعاون فيها نانسى عجرم مع الشاعر الغنائى خالد تاج الدين، بعد أغنية "حبك بيقوى" التى حققت نجاحا كبيرا، وهى من ألحان وليد سعد وتوزيع هانى يعقوب.