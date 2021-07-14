نادر الأتات يكشف عن جديده.. “حلّي عنا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يطرح النجم اللبناني نادر الأتات أغنيته الجديدة “حلّي عنا” يوم الجمعة 16 تموز/يوليو الجاري عبر المتاجر الموسيقية الكبرى.

الأغنية سيصدرها نادر الأتات على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب” والفضائيات اللبنانية والعربية.

وأعلن نادر الأتات عن استعداده لإطلاق الأغنية من خلال صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام”و”تويتر” و”فيسبوك” وأيضًا “تيك توك” الذي انضم إليه منذ أيام محققًا في أوّل فيديو له عبر التطبيق تفاعلًا واسعًا من المتابعين.

الجدير ذكره أن نادر الأتات صوّر أغنيته الجديدة “حلّي عنا” منذ أسبوعين تقريبًا مع المخرج عادل سرحان في العاصمة اللبنانية بيروت.