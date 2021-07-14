شكرا لقرائتكم خبر عن "أنا نازل يا ابنى سوقكم.. أحمد شيبة يطرح أحدث أغانيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون المطرب الشعبى أحمد شيبة مع الشاعر سامح الكومى، فى أغنية سينجل جديدة بعنوان"انا عمو"، من ألحان خالد سلطان، وتوزيع الموسيقى نوار البحيرى، قال مؤلف الأغنية سامح الكومى لـ"الخليج 365"، إن شيبة يقدم هذه الأغنية فى شكل مهرجان بشكل جديد وقد تكون مفاجأة للجمهور، معربًا عن أمنياته أن تنال إعجاب الجمهورعند طرحها فى عيد الأضحى المبارك على يوتيوب، ومن مطلع الأغنية :أنا نازل يابني سوقكم.. أنا جاى جاى لوحدى اسوقكم.. أنا طول العمر راكب..طول عمرى كبير وفوقكم.

من ناحية أخري سجل شيبه أغنية مؤخرا بعنوان " أنا مش فاضيلكم"، والذى تعاون فيها مع الشاعر رضا المصرى، والملحن فارس المصرى، وتوزيع طه الحكيم، ومن المقرر أن يتم فى الأيام المقبلة.

يذكر أن أهدى أحمد شيبة، أغنية جديدة بعنوان "سلم على مصر"، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، حيث تقول كلماتها " أمانة ياللى رايح مصر.. سلملى على رئيسا.. واللى بقلبه حارسها...جوامعها وكنايسها.. واحكى وقول قصتها..مين ياخد حصتها..جيشها ف ايد شرطتها.. المنيا دول اخواتنا..وسوهاج بلدياتنا..أسيوط يعنى عادتنا..وصعايده على أصول..شوف كرم الشرقيه ..ومحله وغربيه..من أرض المنوفيه..خد أجمل محصول..شوف الاسكندراني ..وابو قير والمنشيه.. فيوم ودقهلية.. خير عمال بيزيد.