شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم المصرى "ريش" يحصل على الجائزة الكبرى من مسابقة أسبوع النقاد فى مهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الفيلم المصرى "ريش"، للمخرج عمر الزهيرى على الجائزة الكبرى من مسابقة أسبوع النقاد فى مهرجان كان، وذلك بعد عرضه أمس الثلاثاء، فى مهرجان كان السينمائى فى دورته الـ 74، فى عرضه العالمى الأول، ضمن مسابقة أسبوع النقاد الدولى بالمهرجان، وذلك بحضور المنتج محمد حفظى وعدد كبير من محبى وعشاق السينما وصناع العمل.

"ريش" هو أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، وقد اشترك فى تأليفه مع السيناريست أحمد عامر، ويقدم قصة أم تعيش فى كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأيام تتكرر بين جدران المنزل الذى لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه وذات يوم يحدث التغير المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة، فأثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل فى إعادة الزوج، الزوج الذى كان يدير كل تفاصيل حياة هذه الأسرة، هذا التحول العنيف يجبر هذه الزوجة الخاملة على تحمل المسؤولية بحثاً عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخلال هذه الأيام الصعبة تمر الزوجة بتغيرٍ قاسٍ وعبثي.

وتنافس فى المسابقة الرسمية لمهرجان كان 24 فيلما، من بينهم فيلم الافتتاح Annette والفيلم الجزائرى علّى صورتك، وذلك إضافة إلى 22 فيلما لتكتمل المنافسة بينهم على السعفة الذهبية للمهرجان واحدة من أرفع جوائز السينما العالمية.