شكرا لقرائتكم خبر عن فريق شاطئ الغرام أصيب بالضعف والهزال .. طريقة ليلى مراد للوقاية من الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت خلال العصر الحالى وبعد ظهور وباء كورونا عبارات مثل "الإجراءات الاحترازية، طرق التعقيم ، اجراءات الوقاية ، مقاومة الفيروس ، وغيرها من عبارات ربما لم تكن منتشرة قبل ظهور فيروس كورونا.

ولكن هل تعلم عزيزى القارئ أنه كان هناك عدد من نجوم الزمن الجميل عرفوا هذه الإجراءات واشتهروا وعملوا بها قبل ظهور فيروس كورونا بسنوات طويلة ، والسبب فى ذلك أن كثير منهم كان يعانى من الوسوسة ويخاف من الميكروبات والعدوى ويحرص طوال الوقت على التدقيق فى نظافة كل ما يتناولونه أو تلمسه أيديهم خوفاً من الأمراض التى قد تصيبهم إذا تعاملوا مع أشياء تفتقد إلى معايير النظافة والأمان الصحى ، فاستخدموا المطهرات ووسائل التعقيم والحماية المختلفة لضمان عدم انتقال أى عدوى أو ميكروبات وجراثيم لهم.

وكانت القيثارة ليلى مراد مصابة بداء الوسوسة ، وكانت تقاطع كل أنواع الطعام المطبوخة بالطريقة المصرية المعتادة" المسبك" ، لدرجة أنها كانت حين تضطر لتناول مثل هذه الأطعمة إذا دعيت للغداء أو العشاء تسرع فى اليوم التالى لزيارة الطبيب لتعرف مدى تأثيرها على صحتها ولتجنب أثارها على المعدة.

وذكرت الكواكب أن ليلى مراد اضطرت للسفر مع فريق العمل بفيلم شاطئ الغرام إلى مرسى مطروح لتصوير مشاهد الفيلم، وهو ما جعلها تصطحب معها بعض أدوات الطبخ حتى تطهو طعامها بنفسها خلال هذه الفترة ، وعندما رآها فريق العمل وهى تعد الطعام لنفسها بنفسها طلبوا منها أن تطبخ لهم ليأكلوا معها، وهنا أكدت القيثارة أنها لا تطهو الطعام بالطريقة المصرية المعتادة ، ووافق الجميع أن تطهور لهم بالطريقة الصحية التى تريدها.

وتناول فريق العمل طعام ليلى مراد لمدة 5 أيام ، حتى أصابهم الهزال والضعف، وبعدها قرروا التمرد على هذا الطعام الصحى ، وفضل المنتج أن يشترى طعاماً جاهزاً لفريق العمل يعينهم على العمل وإنجاز الفيلم بدلاً من طعام ليلى مراد الذى أصابهم بالضعف.