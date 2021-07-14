شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز فى حفل فيلمه الجديد: سأغيب عن دراما رمضان 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم أحمد عز غيابه عن السباق الرمضانى المقبل 2022 ، وذلك خلال العرض الخاص لأحدث أفلامه "العارف" الذى أقيم أمس بإحدى سينمات التجمع الخامس، وقال عز: "أنا مش متعود على المشاركة كل عام في الدراما الرامضانية، لذلك لن أكون متواجدًا رمضان المقبل".

احتفل أبطال وصناع فيلم "العارف"، أمس الثلاثاء، بالعرض الخاص للعمل، حيث تواجد أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، اللبنانية كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح ومؤلف الفيلم محمد سيد بشير والمخرج أحمد علاء والمنتج أحمد بدوى - المشرف العام على الإنتاج فى شركة سينرجى فيلمز.

وحضر من الفنانين لمشاهدة الفيلم والاحتفال مع أبطاله كل من كريم فهمى، أكرم حسنى، هنادى مهنى، محمد عبد الرحمن "توتا"، هدى مجد، السيناريست محمد سيد بشير، وعدد آخر من الفنانين.

وينطلق فيلم "العارف" بجميع دور العرض اليوم الأربعاء للمنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائى، ويعد من الأفلام الضخمة إنتاجياً فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".