شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير "زومبى على جنبى" لـ على ربيع اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المخرج عمرو صلاح تصوير فيلم "زومبى على جنبى"، اليوم الأربعاء، وهو العمل الذى يقوم ببطولته نجوم مسرح مصر بقيادة النجم أشرف عبد الباقى، وعلى ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، بالإضافة إلى هاجر أحمد، شيماء سيف، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار كوميدى.

ويلجأ المخرج عمرو صلاح إلى أعمال "الجرافيك" التى يعتمد عليها الفيلم، بعدما يقطع شوطًا طويلا من تصوير الأحداث ويجسد على ربيع فى الفيلم شخصية مطرب مهرجانات يتعرض لعدد من المواقف الكوميدية.

وانتهى أمين جمال ووليد أبو المجد مؤلفا العمل؛ من كتابة الفيلم ويتعرض لموضوع "الزومبى" الذى تناولته العديد من الأفلام العالمية، ولكن تلك المرة بشكل كوميدى، ويشهد الفيلم اجتماع على ربيع وحمدى الميرغنى للمرة الأولى، بعدما تعاون على ربيع مع محمد عبد الرحمن فى فيلمى "الخطة العامية" الذى تم عرضه العام الماضى، و"خير بركة" الذى تم عرضه فى عام 2017، وتعاون ربيع مع مصطفى خاطر فى مسلسل "عمر ودياب" الذى عرض فى شهر رمضان قبل الماضى.

يذكر أن على ربيع قدم فى شهر رمضان الماضى مسلسل "أحسن أب" من 15 حلقة على قناة الحياة، والعمل تأليف أحمد محيى ومحمد محمدى وإخراج معتز التونى، وشارك فى بطولته أحمد فتحى، وهاجر أحمد، وجيهان خليل، ومراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبو سريع، سامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين.