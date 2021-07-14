شكرا لقرائتكم خبر عن مع قرب طرح أغنيتها Mon Chéri .. سميرة سعيد تتعاون مع المالكى فى أغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل ساعات من طرح أغنتيها الجديدة Mon Chéri، تتعاون الديفا سميرة سعيد في أغنية جديدة من كلمات أحمد المالكى، سيتم طرحها ضمن ألبومها الجديد، وألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل، ولم يتم الاستقرار بشكل نهائى على اسمها حتى الآن، ومن المقررطرحها خلال الفترة المقبلة.

وكشفت مؤخرا الديفا سميرة سعيد فى تصريحاتها لـ"الخليج 365"، عن موعد طرح أغنتيها الجديدة Mon Chéri ، على أن يكون غدا الخميس موعدها، معربة عن أمنياتها بأن تنال إعجاب جمهورها.

وأضافت الديفا سميرة سعيد، أن الأغنية ستكون مفاجأة للجميع، حيث تعود بها إلى موسيقى عصر السبعينات، والأغنية من كلمات محمد القاياتى، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب، وتم تصويرها بشكل يناسب لتلك الفترة الزمنية، وأخرجها نضال هانى، وهى الأغنية الرابعة من ألبومها الجديد، الذى قررت طرح أغانيه على فترات متقاربة حتى ينتهى طرحه مع نهاية موسم الصيف.

يذكر أن الديفا سميرة سعيد قد طرحت مؤخرا أغنية «الساعة اتنين بالليل» من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، ضمن أغانى ألبومها الذى قررت طرح أغانيه على فترات متقاربة حتى نهاية موسم الصيف.

وأعربت الديفا سميرة سعيد عن سعادتها بنجاح أغنيتها الأخيرة " الساعة اتنين بالليل "، وأضافت في تصريح خاص "لليوم السابع " أن هذه الأغنية لم تكن في الحسبان من الأصل، وكان مخططا طرح أغنية أخرى في هذا التوقيت، وحينما عرض علي الشاعر تامر حسين، أعجبت بها من أول لحظة وخاصة أنها شعرت أن كلمات الأغنية بعيدة عن مشاكل الحب والأغنية، موجهة لفتاة تشعر بالوحدة ليس لها علاقة بطرف آخر أو الحب، وتبحث عن أصدقاء تتكلم معهم، وأنه ممكن الشخص يتحدث مع نفسه حتى لا يحمل همومه ومشاكله لشخص آخر.