بعد 33 عامًا.. هذا ما قالته نبيلة عبيد عن فيلم "التحدي"مع إيناس الدغيدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قالت الفنانة نبيلة عبيد، إن دورها في فيلم "التحدي" الذي شاركت في بطولته منذ 33 عامًا، يُعد من أصعب الأدوار التي قدمتها في السينما المصرية.

ونشرت عبيد، مقطع فيديو يحمل مشاهد من الفيلم، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "فيلم (التحدي) مع المخرجة السينمائية المبدعة إيناس الدغيدي.. لن نستطيع أن نتحدث عن سينما المرأة دون أن نأتي على سيرة هذا الفيلم الهام".

وأَضافت: "شخصيتي في الفيلم.. أعتبرها من أدواري الصعبة.. مساكم زي الفل".

فيلم "التحدي" عُرض بالسينمات عام 1988، وشارك في بطولته نبيلة عبيد ، فريد شوقي، فاروق الفيشاوي، المنتصر بالله، يوسف داوود، ناهد سمير، وغيرهم، ومن إخراج إيناس الدغيدي.