فن ومشاهير

تعرف على أسعار تذاكر حفل علي الحجار بمكتبة الإسكندرية 16 يوليو

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يستعد الفنان علي الحجار، لإحياء حفلا غنائيا بمكتبة الإسكندرية، يوم الجمعة الموافق 16 يوليو الجاري، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي في دورته الـ 19.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بالقاعة الكبرى بمركز المؤتمرات، وتتراوح أسعار التذاكر ما بين 250 جنيها ، و300 جنيها ، و380 جنيها.

ويُقدم "الحجار" مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه ومن بينها: "من غير ما تتكلمي، بنت وولد، لو عايز، زي الهوي، يا موجة يا زرقة، روحي فيكي، تيجيش نعيش، متصدقيش،الزين والزينة، ريشة".

جدير بالذكر أن مهرجان الصيف يُقيمه مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية سنويًا، ويحرص فيه على استضافة عدد كبير من الفنانين .

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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