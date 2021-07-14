قمر ترد على منتقدي صورها الأخيرة: "أنا أم سينجل.. وحامل من الروح القدس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

ردت المطربة اللبنانية قمر على منتقدي صورها الأخيرة، التي ظهرت فيها بشكل يدل على حملها.

وتعرضت "قمر" لتعليقات ساخرة على الصور، لترد بمنشور جريئ على خاصية "القصص القصيرة".

وكتبت قمر في منشورها: "حابين تعرفوا مين أبو الطفل وأنا حامل من مين.. حامل من الروح القدس.. لا أحد يتدخل، اليوم أي مخلوق يوجد بالحياة بإرادة الله.. من أنتم حتى تحكموا على روح خلقها الله أو تحرموا وتحللوا خلق الله"، مضيفة "أنا ما عندي مشكلة أكون single mother".

وأضافت قمر :"بدي قول لكل امرأة ما تخلت عن أولادها وكانت الأم والأب بنفس الوقت وشايلة مسؤولية كبيرة على أكتافها :"أنت قوية وبكل فخر".

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية قمر أغنية "Kiss My Lips"، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع "يوتيوب".