ميريام فارس تعلق على حريق مستشفى الحسين في العراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة اللبنانية ميريام فارس على حزنها الشديد بسبب حريق مستشفى الحسين في العراق.

وكتبت "ميريام" تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، :"الله يصبر قلوب أهالي ضحايا حريق مستشفى الحسين في العراق، ويشفي كل مصاب".

ومن ناحية اخرى تستعد المطربة اللبنانية ميريام فارس لإحياء حفلًا غنائيًا في دولة العراق، الجمعة 30 يوليو الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءًا في قاعة البيضاء، أربيل.

وطرحت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، مؤخرًا، فيديو كليب أغنية "غدارة يا دنيا" من وثائقي "الرحلة" التي أطلقته منصة Netflix.

"غدارة يا دنيا" من كلمات رولا فارس، ألحان وميكس وليد المسيح، وتوزيع إدريس روشيش