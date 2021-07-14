فن ومشاهير

ميريام فارس تعلق على حريق مستشفى الحسين في العراق

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة اللبنانية ميريام فارس على حزنها الشديد بسبب حريق مستشفى الحسين في العراق.

وكتبت "ميريام" تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، :"الله يصبر قلوب أهالي ضحايا حريق مستشفى الحسين في العراق، ويشفي كل مصاب".

ومن ناحية اخرى تستعد المطربة اللبنانية ميريام فارس لإحياء حفلًا غنائيًا في دولة العراق، الجمعة 30 يوليو الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءًا في قاعة البيضاء، أربيل.

وطرحت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، مؤخرًا، فيديو كليب أغنية "غدارة يا دنيا" من وثائقي "الرحلة" التي أطلقته منصة Netflix.

"غدارة يا دنيا" من كلمات رولا فارس، ألحان وميكس وليد المسيح، وتوزيع إدريس روشيش

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا