هالة سرحان تهنئ هالة صدقي بعد إثبات نسب طفليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الإعلامية هالة سرحان، الفنانة هالة صدقي بعد رفض دعوى طليقها، التي يدعى فيها إنكار نسب أبنائه.

وكتبت سرحان تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" قائلة: "ألف مبروك للجميلة هالة صدقي، المرأة الصبورة الشجاعة، التي تحملت الأهوال، وواجهت الظلم والافتراء والادعاء بالباطل".

وأضافت :"انتصر لها القضاء المصري العادل ولحق المرأة المصرية، التي لم تستسلم لتهديد أو ترهيب.. مبروك يا هالة الأم العظيمة كما عرفتها، التي وقفت صامدة تحمي صغارها، ظهر الحق وزهق الباطل".

بعد أشهر من ظهور خلافاتهما وإعلان كل منهما دخول ساحة القضاء والوقوف في المحاكم ضد الآخر، قضت محكمة أسرة قصر النيل، اليوم، برفض دعوى سامح سامي زوج الفنانة هالة صدقي التي ادعى فيها إنكار نسب ابنيها إليها، وقضت بإثبات نسب طفليها إليها.

كما قضت المحكمة بحبس الزوج سامح سامي شهرًا؛ لامتناعه عن دفع متجمد نفقة قدرها 320 ألف جنيه.

وقضت محكمة الأسرة في حكم سابق بحبس سامح سامي زوج الفنانة هالة صدقي شهرًا؛ لامتناعه عن دفع متجمّد مبلغ النفقة المحكوم لها ولأولادها به وقيمته 155 ألف جنيه.