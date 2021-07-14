كتب امير فتحي في الأربعاء 14 يوليو 2021 07:02 مساءً - قضت محكمة أسرة قصر النيل برفض دعوى ” سامح سامي ” زوج الفنانة ” هالة صدقي ” التي طالب فيها بإنكار نسب طفليها منها .
كما أصدرت المحكمة حكما بحبس الزوج لمدة شهر لامتناعه عن دفع متجمد نفقة قدرها 320 ألف جنيه لصالحها وهو حكم واجب النفاذ ولا يمكن الطعن عليه وفقا لتصريحات ” رفعت الشريف ” محامي هالة صدقي .
وكانت محكمة الأسرة قد قضت في حكم سابق بحبس زوج الفنانة هالة صدقى لمدة شهر لامتناعه عن دفع متجمد مبلغ النفقة المحكوم لها ولأبنائها وقيمته 155 ألف جنيه .
كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة تثبت نسب طفلي هالة صدقي وتصدر حكما ضد زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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