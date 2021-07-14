المحكمة تثبت نسب طفلي هالة صدقي وتصدر حكما ضد زوجها

كتب امير فتحي في الأربعاء 14 يوليو 2021 07:02 مساءً - قضت محكمة أسرة قصر النيل برفض دعوى ” سامح سامي ” زوج الفنانة ” هالة صدقي ” التي طالب فيها بإنكار نسب طفليها منها .

كما أصدرت المحكمة حكما بحبس الزوج لمدة شهر لامتناعه عن دفع متجمد نفقة قدرها 320 ألف جنيه لصالحها وهو حكم واجب النفاذ ولا يمكن الطعن عليه وفقا لتصريحات ” رفعت الشريف ” محامي هالة صدقي .

وكانت محكمة الأسرة قد قضت في حكم سابق بحبس زوج الفنانة هالة صدقى لمدة شهر لامتناعه عن دفع متجمد مبلغ النفقة المحكوم لها ولأبنائها وقيمته 155 ألف جنيه .