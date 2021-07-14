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كتب امير فتحي في الأربعاء 14 يوليو 2021 07:02 مساءً - نشر اللبناني ” جاد جابر ” الذي اشتهر بمشاركته في فيديو كليب أغنية ” بابا فين ” للفنانة اللبنانية ” هيفاء وهبي ” مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق توك توك يظهر به بعدما أصبح شابا ويذكر متابعيه بظهوره في الكليب .
حيث تضمن مقطع الفيديو في بدايته صورة له من الكليب الذي يعود إلى عام 2008 تجمعه بهيفاء وهبي ثم يظهر بعد ذلك بعدد من الصور في مرحلة الشباب .
وتفاعل المتابعون بشكل كبير على المقطع الذين أشاروا في تعليقاتهم إلى تغير ملامحه بشكل كبير واختلافها تماما .
كانت هذه تفاصيل خبر هل تتذكرون طفل أغنية ” بابا فين ” لهيفاء وهبي .. شاهدوا كيف أصبح شكله بعد مرور 13 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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