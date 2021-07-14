هل تتذكرون طفل أغنية ” بابا فين ” لهيفاء وهبي .. شاهدوا كيف أصبح شكله بعد مرور 13 عاما

كتب امير فتحي في الأربعاء 14 يوليو 2021 07:02 مساءً - نشر اللبناني ” جاد جابر ” الذي اشتهر بمشاركته في فيديو كليب أغنية ” بابا فين ” للفنانة اللبنانية ” هيفاء وهبي ” مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق توك توك يظهر به بعدما أصبح شابا ويذكر متابعيه بظهوره في الكليب .

حيث تضمن مقطع الفيديو في بدايته صورة له من الكليب الذي يعود إلى عام 2008 تجمعه بهيفاء وهبي ثم يظهر بعد ذلك بعدد من الصور في مرحلة الشباب .

وتفاعل المتابعون بشكل كبير على المقطع الذين أشاروا في تعليقاتهم إلى تغير ملامحه بشكل كبير واختلافها تماما .