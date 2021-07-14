شكرا لقرائتكم خبر عن تصغره بـ 40 عاما .. باتريك ستيوارت يحتفل بعيد ميلاده بصحبة زوجته فى هوليوود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الممثل الشهير باتريك ستيوارت على الاحتفال بعيد ميلاده الـ 81، والذى تزامن مع أمس الثلاثاء من خلال التوجه إلى أحد المطاعم بصحبة زوجته، داخل هوليود، حيث تناولا العشاء معاً وفقاً لموقع الديلى ميل الذى أضاف أن زوجته تصغره بسن كبير.

حيث يصل هذا الفارق إلى نحو 40 عاما إذ تبلغ زوجته صني أوزيل 42 عاما، إلا أن تقرير الديلى ميل أكد أن الثنائى ورغم هذا الفارق الكبيرعلى مستوى السن إلا أنهما يعيشان حياة متفاهمة للغاية.



باتريك ستيوارت

ويعتبر باتريك ستيوارت واحد من أهم الممثلين على مستوى العالم إذ قدم مسيرة فنية حافلة بالأعمال العديدة، منها دوره الشهير بسلسلة أفلام اكس مان، بصحبة عدد من النجوم والنجمات منهم هيو جاكمان.



ستيوارت فى صورة أخرى مع زوجته

ويراهن الجمهور على رؤية باتريك ستيوارت مرة أخرى مع سلسلة اكس مان، الذى تقوم شركة مارفل بالاعداد له خلال الفترة الجارية بعدما اشترت حقوقه.