شاهد .. عزاء شقيق رامي صبري بحضور عدد من نجوم الفن

كتب امير فتحي في الأربعاء 14 يوليو 2021 05:44 مساءً - أقيم مساء أمس الثلاثاء عزاء ” كريم صبري ” شقيق الفنان ” رامي صبري ” في منزل الأخير في منطقة الشيخ زايد .

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور العزاء لمؤازرة رامي صبري وتقديم التعازي له في وفاة شقيقه وجاء من بينهم كلا من : هاني رمزي ودياب ومصطفى درويش والمنتج وليد منصور .

بالإضافة إلى ماجد المصري وتامر عاشور وحكيم ومي كساب والملحن محمد رحيم والشاعر تامر حسين وغيرهم .

يذكر أن كريم صبري كان قد رحل عن عالمنا يوم الأحد الماضي غرقا في مياه ترعة المريوطية عن عمر ناهز 34 عاما .