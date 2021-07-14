في أول ظهور لها .. فيفي عبده تحتفل بتخرج حفيدتها من الجامعة

كتب امير فتحي في الأربعاء 14 يوليو 2021 05:44 مساءً - احتفلت الفنانة ” فيفي عبده ” في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام بتخرج حفيدتها ” شهد ” إبنة إبنتها ” عزة مجاهد ” من الجامعة .

فنشرت فيفي عبده صورة لحفيدتها في الظهور الأول لها وأرفقتها بتعليق أعربت من خلاله عن سعادتها بها وبتخرجها .

فكتبت في تعليقها قائلة : ” ألف ألف مبروك يا حبيبة قلب تيتا يا أحلى شهد الدسوقي في الدنيا .. معندكيش فكرة أنا فرحانة جدا إن حفيدتي اتخرجت النهاردة .. مبروك علي التخرج عقبال ما أشوفك عروسة إن شاء الله ” .