ممنوع الهوت شورت والسناجل .. شروط حضور حفل ” روبي ” في الساحل الشمالي

كتب امير فتحي في الأربعاء 14 يوليو 2021 05:44 مساءً - أعلنت الفنانة ” روبي ” عبر حسابها على إنستجرام عن شروط حضور حفلها القادم المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل الموافق 16 يوليو في الساحل الشمالي .

فنشرت روبي صورة تتضمن الشروط من خلال خاصية الاستوري والتي تمثلت في الآتي : ممنوع ارتداء الهوت شورت أو ملابس رياضية .. عدم ارتكاب أعمال عنف أو شغب .. يسمح بإرتداء التوربون .

بالإضافة إلى : لا يسمح بالحضور أقل من 25 عاما .. الثنائيات فحسب .. ارتداء ملابس بيضاء .. تفتح الأبواب في تمام العاشرة مساءا .