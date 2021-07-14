تحتاج للأكسجين .. تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

كتب امير فتحي في الأربعاء 14 يوليو 2021 05:44 مساءً - كشف الدكتور ” محمد النادي ” عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان خلال استضافته في برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا عن تطورات الحالة الصحية للفنانة ” دلال عبد العزيز ” .

حيث قال الدكتور محمد النادي أن دلال عبد العزيز لا تزال في حاجة إلى الأكسجين وإلى الأجهزة التي تساعد عضلة النفس على أداء وظيفتها وأنها لم تتماثل إلى الشفاء حتى الآن .

وأضاف أنها مازالت تعاني من متلازمة أعراض ما بعد الكورونا وتخضع إلى جهاز التنفس الصناعي ” الغير ثاقب ” أي بدون أنبوبة حجرية .

وأشار محمد النادي إلى أن الفنانة دلال عبد العزيز تستطيع التنفس بدون الجهاز ولكن ستنخفض نسبة الأكسجين وسيزيد مجهود التنفس .

وتابع عن إمكانية تحسن حالتها : ” الأمل موجود والدعم العلمي موجود والأجهزة اللي متوصلة عليها ممكن تتسحب تدريجيا والدنيا إن شاء الله تمشي كويس ” .