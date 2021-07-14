السيسي: أمن الخليج مرتبط بالأمن القومي المصري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشددا على أهمية استمرار التنسيق بين كل الدول العربية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم الأربعاء، مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، بحضور الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب المصري ، والسفير محمد الذويخ سفير دولة الكويت بالقاهرة.

ووفقا للمتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، أكد السيسي خصوصية العلاقات المصرية الكويتية، وحرص مصر على مواصلة تطوير التعاون بين البلدين في جميع المجالات وعلى مختلف المستويات الرسمية والشعبية.

وأعرب في هذا الإطار عن تقديره للرعاية الكريمة التي تحظى بها الجالية المصرية في الكويت.

كما أكد أهمية الاستمرار في التنسيق المشترك الحثيث بين كل الدول العربية لمواجهة التحديات التي تموج بها المنطقة، وذلك على خلفية ما تزخر به الدول العربية من طاقات وقدرات ضخمة.

ونوه السفير بسام راضي إلى أن " الريس المصري رحب برئيس مجلس الأمة الكويتي"، طالبا نقل تحياته إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

ولفت إلى أن "اللقاء شهد مباحثات حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات"، لاسيما على المستوى البرلماني، فضلاً عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية.

من جانبه؛ نقل مرزوق الغانم إلى الرئيس السيسى تحيات أمير دولة الكويت.

وأعرب عن اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربطها بمصر، مثمناً دورها في الحفاظ على أمن واستقرار الكويت والوطن العربي بأكمله.

إضافة إلى مساهماتها في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي وتعزيز وحدة الصف العربي.

كما أكد التطلع لتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، خاصةً على المستوى البرلماني.

وأشار الغانم إلى الدور المقدر للجالية المصرية ومساهمتها الملموسة في عملية التنمية في الكويت.