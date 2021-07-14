للعنصرية ضد لاعبي منتخب إنجلترا.. بريطانيا تهدد منصات التواصل بغرامات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لوح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، بفرض غرامات باهظة على منصات التواصل الاجتماعي بسبب محتوى الكراهية والعنصرية.

والتقى جونسون الأربعاء مع ممثلين من شركات وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، سنابتشات، تيكتوك وإنستقرام.



وقال رئيس الوزراء البريطاني، خلال اللقاء ، إنه "إذا فشلت الشركات في إزالة المحتوى المسيء، ستواجه غرامات تصل الى 10 في المئة من عائداتها العالمية، ونحن نعرف أنها تملك التكنولوجيا للقيام بذلك".



لكن السياسيين المعارضين وصفوا هذه التحركات بأنها غير كافية وأتت متأخرة بينما هاجموا سجل جونسون فيما يتعلق بالعنصرية في حياته السابقة ككاتب عمود في إحدى الصحف حيث وصف ذات مرة الأفارقة بعبارات مسيئة. كما شبّه المرأة المسلمة المحجبة بـ"صناديق البريد".



وقال جونسون الأربعاء إن تصريحاته السابقة "أخرجت من سياقها".

كما أعلن أن القوانين التي تحظر وجود مثيري الشغب في ملاعب كرة القدم في إنجلترا ستشمل أيضًا أولئك الذين يوجهون إساءات عنصرية إلى اللاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي.

يأتي هذا التعديل على القوانين بعد الإهانات العنصرية التي طالت ثلاثة لاعبين من البشرة السوداء في منتخب إنجلترا بعد خسارة نهائي كأس أوروبا أمام منتخب إيطاليا الأحد الماضي.

وقال جونسون أمام النواب "ما نقوم به اليوم هو اتخاذ خطوات عملية لضمان تغيير نظام كرة القدم المتعلق بمعاقبة الأشخاص، بحيث أنه إذا كنت مذنبًا بتهمة إساءة عنصرية على الإنترنت للاعبي كرة القدم، فلن تذهب إلى المباراة".

وتدير هيئة قوانين الحظر في كرة القدم هذه القواعد التي وضعت في عام 1989 لمنع مثيري الشغب الإنجليز المعروفة هوياتهم من التسبب في مشاكل في المباريات المحلية والخارجية.

وردًا على سؤال حول هذه القضية في البرلمان، أقرت وزيرة الداخلية الشابة فيكتوريا أتكينز التي تعتبر وزارتها مسؤولة عن هيئة قوانين الحظر، أن استخدام هذه القوانين لملاحقة المسيئين الذين يتواجدون في كثير من الأحيان خارج البلاد، سيكون "معقدًا".

وأضافت "لكننا نرغب بشدة في العمل مع أندية كرة القدم وغيرها للتأكد من أن هذه القوانين تتمتع بالسلطة التي نريدها جميعًا".

وقالت شرطة مانشستر الكبرى أنها أوقفت رجل يبلغ 37 عامًا للاشتباه في ارتكابه إساءة عنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي موجهة إلى لاعبي إنجلترا. ويعاقب على الجريمة بالسجن لمدة أقصاها سنتان و/أو غرامة مالية غير محدودة.

وتتعرض الحكومة لضغوط متزايدة للتعامل مع هذه القضية، حيث تم إطلاق عريضة عبر الإنترنت الإثنين تطالب بحظر المسيئين عنصريًا من حضور المباريات لمدى الحياة، سواء عبر الإنترنت أو خارجه، وقد حصلت على أكثر من مليون توقيع.

وتعادل الفريقان 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي وحسمت إيطاليا اللقب بركلات الترجيح 3-2، حارمة الإنجليز من تتويجهم القاري الأول، والثاني في بطولة كبرى منذ كأس العالم 1966.



وقرر مدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت إدخال راشفورد وجايدون سانشو في الدقيقة الاخيرة من الشوط الإضافي الثاني بهدف تنفيذ ركلات الترجيح، معتمدًا أيضًا على البديل الآخر بوكايو ساكا. لكن اللاعبين السود الثلاثة أخفقوا في محاولاتهم، ما جعلهم عرضة للإساءة العنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي.