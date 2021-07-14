اليسا تدعو لرفع الإحتلال الإيراني عن لبنان وقلبها مع العراق

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"الخليج 365": أصبحت تغريدة للفنانة اللبنانية إليسا نشرتها عبر حسابها على تويتر، الذي يتابعه أكثر من 15 مليون شخص، وسماً متصدراً في لبنان بعد أن طالبت فيها برفع الاحتلال الإيراني عن بلادها.

وجاءت تغريدتها مؤيّدة لتغريدة النائب السابق فارس سعيد الذي أورد “اكتبوا على كل جدران العالم ارفعوا الاحتلال الإيراني عن لبنان”.

وحظيت تغريدة إليسا بإعجاب المتابعين وانقسمت التعليقات بين مؤيد لها ورافض ساخر في آن. وتداول لبنانيون هاشتاغ #ارفعوا_الاحتلال_الإيراني_عن_لبنان.

وعادت إليسا لتهاجم حزب الله فغردت:



وجاء موقف اليسا هذا تضامناً مع أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت:

كما تضامنت النجمة اللبنانية مع الشعب العراقي، بعد وقوع كارثة حريق مستشفى الحسين بمحافظة ذي قار.

وكتبت إليسا اليوم الأربعاء عبر حسابها بموقع تويتر، قائلة:" قلبي مع العراق ومع بغداد وشعبها بهل المصاب الأليم اللي صار عندن ،الله يحمي العراق وكل العالم العربي".

يذكر أنه نشب حريق مساء الاثنين الماضي في مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، ما أوقع 92 قتيلًا ونحو مئة مصاب بعضهم في حالة حرجة.

