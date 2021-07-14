شكرا لقرائتكم خبر عن العرض المسرحي "مريم " بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعرض اليوم الأربعاء العرض المسرحى " مريم " بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية ، وذلك فى تمام الساعة السابعة مساء، العرض بطولة الدفعة السابعة من ورشة استديو الممثل بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة المصرية دكتوره إيناس عبد الدايم ، ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية دكتور فتحى عبد الوهاب .

وقال المخرج محمد مرسى المشرف على ورشة استديو الممثل بمركز الحرية للإبداع لليوم السابع ، أن عرض " مريم " هو نتاج تدريب ستة أشهر من أصل ١٢ شهر للدفعة السابعة من استديو الممثل، فبعد مرور نصف مدة الورشة تقريبا وجدنا تطورهائل عند المتدربين خاصة فى الحكى والغنا مما دفعنا لعمل عرض يضم مجموعة من الأغانى والحكايات، وعرض مريم هو يبرز أيضا القضية الفلسطينية بشكل كبير .

وأضاف المخرج محمد مرسى ، خلال العرض استعنا باثنين من خريجين الدفعات السابقة من استديو الممثل وهم محمد عوض من الدفعة الخامسة وإسراء أحمد من الدفعة الثانية، ويضم العرض بعض الأغانى التى تم تضفيرها مع الحكايات والتى كتبها المتدربين مثل أغنية زرونى كل سنة مرة وهو وهى وكذلك الترنيمة الفرعونية التى قدمت من قبل فى حفل المومياوات.