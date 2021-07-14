شكرا لقرائتكم خبر عن دينا تدعو لـ دلال عبد العزيز بالشفاء العاجل:" يارب ترجع لبناتها بألف سلامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت الفنانة دينا، من الجميع الدعاء للفنانة دلال عبدالعزيز، بالشفاء العاجل عبر حسابها على فيس بوك.

وكتبت دينا، قائلة:" الدعاء للفنانة دلال عبد العزيز شفاء لا يغادر سقما و ترجع لبناتها دنيا وإيمي بألف سلامة ارجو منكم الدعاء ربنا يشفيها ويعافيها ويرجعها بيتها بالسلامة".



دينا

زادت التكهنات فى الساعات الأخيرة حول تطورات الحالة الصحية للنجمة دلال عبد العزيز، وعن خروجها من المستشفى بعد احتجازها لأكثر من 76 يوما، وهى طريحة الفراش، خلعت فيها دلال قلوب محبيها وأوجعتهم، ما بين القلق عليها بسبب حالتها الصحية، وما بين التعاطف معها بعد رحيل الأسطورة سمير غانم.

ولا تزال دلال تشغل قلوب وعقول محبيها أملا فى شفائها، وعودتها لبنتيها وحياتها من جديد حتي لو كانت حياة منقوصة بعد رحيل "سمورة" توأم روحها، وتعيش فترة من أصعب فترات حياتها، حيث تعانى من مضاعفات ما بعد فيروس كورونا.

وتعانى دلال عبد العزيز من نقص في الأكسجين وهو ما يؤثر على نشاط بعض الأجهزة الحيوية فى الجسم، حيث كشف عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا التابعة لوزارة الصحة والسكان، الدكتور محمد النادى، مستجدات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، قائلًا: "الفنانة الكبيرة مازالت فى حاجة إلى الأوكسجين والأجهزة التى تساعد عضلة التنفس على أداء عملها".