شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار فى مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم مكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولى التاسع عشر حفلًا موسيقيًا للفنان الكبير على الحجار يوم الجمعة 16 يوليو، فى تمام الثامنة والنصف مساءً بالقاعة الكبرى بمركز مؤتمرات المكتبة.

يُعد الفنان على الحجار من أبرز الأصوات المصرية التى ظهرت على الساحة الفنية المصرية منذ السبعينيات، وله العديد من الأغنيات الناجحة، بالإضافة إلى عدد من التجارب التمثيلية، كما تميز الحجار فى غناء تترات أشهر المسلسلات المصرية.

جدير بالذكر أن مهرجان الصيف مهرجان سنوى مميز يقيمه مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، ويحرص فيه على استضافة عدد من النجوم والأسماء الغنائية الشابة، وإقامة فعاليات تثقيفية وفنية تتنوع ما بين السينما والموسيقى والمسرح.