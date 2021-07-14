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الإيراني أصغر فرهادي وابنته سارينا يروجان لفيلم A Hero في مهرجان "كان"

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القاهرة - سامية سيد -  

شهد مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 74، عرض فيلم المخرج أصغر فرهادي A Hero ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، وذلك بحضور صناع الفيلم وأبطاله، فيما حضر أصغر وابنته سارينا فرهادي والممثل أمير جديدي والمنتج ألكسندر ماليت جي، جلسة تصوير ترويجية للصحافة من أجل الترويج للفيلم المشارك في مهرجان كان المقام حاليا.

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ينافس في المسابقة الرسمية لمهرجان كان 24 فيلما، من بينهم فيلم الافتتاح Annette والفيلم الجزائري علّي صورتك، وذلك إضافة إلى 22 فيلما لتكتمل المنافسة بينهم على السعفة الذهبية للمهرجان واحدة من أرفع جوائز السينما العالمية.

تشهد المنافسة مشاركة فيلم Ahed’s Knee، من إخراج نداف لبيد، وفيلم Benedetta من إخراج بول فيرهويفن والفيلم الذي يدور حول معاناة راهبة في إيطاليا بالقرن السابع عشر، وهو من بطولة شارلوت رامبلينج  ولامبرت ويلسون  وفيرجيني إيفيرا و دافني باتاكيا  وأوليفييه رابوردن وكلوتيلد كوراو.

كما يشارك فيلم Hytti Nro 6 من إخراج يوهو كوسمانن، وفيلم Drive My Car من إخراج ريوسوكي هاماجوتشي، و Everything Went Fine من إخراج فرانسوا أوزون، وينافس في المسابقة المخرج والممثل شون بن بفيلمه Flag Day ، وهو الفيلم الذي يدور حول أب يعيش حياة مزدوجة، حيث يعمل في مجال التزوير والسرقة من أجل إعالة ابنته.

 

وأيضا فيلم  The French Dispatch والذي تدور أحداثه حول مجموعة من الصحافيين الذين يعملون في مقر جريدة أمريكية تقع في مدينة فرنسية خيالية خلال القرن العشرين، وهو ما يبعث للحياة مجموعة من القصص المنشورة فيها، وهو من إخراج ويس أندرسون و بطولة بيل موراي و ليا سيدو وسيرشا رونان و ويليم دافو وأدريان برودي و بينيشيو ديل تورو. 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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