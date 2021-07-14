شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تهنئ زوجها أحمد فهمى على فيلم العارف:" دائما فخورة بيك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة هنا الزاهد، زوجها النجم أحمد فهمى على فيلم العارف، ونشرت صورة له من العرض الخاص للفيلم عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وكتبت على الصورة قائلة:" مبروك فيلم العارف دائما فخورة بيك".



هنا الزاهد

وينطلق فيلم "العارف" بجميع دور العرض اليوم الأربعاء للمنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائى، ويعد من الأفلام الضخمة إنتاجياً فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

وكان أبطال الفيلم قد روجوا للعمل بطريقة مبتكرة على السوشيال ميديا بعدما أعلن أحمد فهمى تعرض صفحته على فيس بوك للاختراق من قبل مجهولين وتغيير الصورة وكتابة جملة "أنا مش بعيد.. الدور على مين"، وأعلن كل من أحمد عز ومحمود حميدة ومصطفى خاطر تعرض صفحتهم على فيس بوك للاختراق وتغيير الصورة وكتابة نفس الجملة.