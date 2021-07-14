شكرا لقرائتكم خبر عن جون ليجند وحيدا فى العرض الخاص لفيلم Space Jam بعد تورط زوجته فى أزمة تنمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمي جون ليجند علي حضور العرض الخاص لفيلم Space Jam: A New Legacy ، في لوس أنجلوس، وظهر ليجند وحيدا بدون زوجته كريسي تيجن والتي تورطت في أزمة تنمر بعد ظهور تغريدات لها تتنمر فيها علي كورتني ستودن والتي كانت وقتها لاتزال قاصر.



ليجند

الشركة المنتجة لفيلم Space Jam: A New Legacy تطرح الفيلم في السينمات 16 يوليو الجاري، ويشترط على الحضور تلقي لقاح فيروس كورونا أو إثبات أنهم لم يعانون من أعراض الفيروس.

وتشارك المغنية العالمية زيندايا في فيلم "Space Jam: A New Legacy"، حيث تقدم شخصية "الارنبه لولا" .

والعمل من بطولة لاعب كرة السلة العالمى "ليبرون جيمس"، الذى صرح أن الجزء الثانى بدأت فكرته منذ 2016 ولكن توقف العمل به لأسباب كثيرة ولكن عادت الفكرة مرة أخرى، وتم التعاقد مع أبطال الفيلم الذى سيكون منهم لاعب السلة الأشهر فى العالم "مايكل جوردن".