3 دعامات في القلب.. مجدي عبيد يغادر المستشفى بعد تعرضه لجلطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طمأن الفنان مجدي عبيد، جمهوره على حالته الصحية، بعد دخوله العناية المركزة لإجراء عملية قسطرة في القلب.

وكتب عبيد منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، قائلًا: "أنا جيت نورت البيت والكنبة، بعد علاج وتظبيط لمدة 8 أيام في الرعاية المركزة، خرجت منها بتركيب 3 دعامات في القلب علاوة على الدعامتين السابقتين، ليصبح مجموع الدعامات في القلب في عين العدو خمسة".

وأضاف: "ما جراش حاجة يعني، والشكر كل الشكر لمن افتكرني بالدعاء، وأطباء وهيئة تمريض وعمال وإداري مستشفى مبرة مصر القديمة، وقسم قسطرة القلب.. للجميع الشكر كل الشكر".

مجدي عبيد هو ممثل ومخرج مسرحي، شارك في العديد من الأعمال الفنية مثل مسلسل "حديث الصباح والمساء"، وكانت آخر مشاركاته كممثل في مسلسل "أفراح القبة" 2016.

وقدّم عبيد عبر رحلة طويلة امتدت لأكثر من ربع قرن مع مسرح الثقافة الجماهيرية، عددا غزيرا من العروض المسرحية بدأها سنة 1986 مع فرقة ببا المسرحية بعرض "جحا وبقرة السلطان"، وآخرها مع فرقة الغربية القومية عرض "قوم يا مصري" في 2011.