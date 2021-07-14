حسن شاكوش يحيي حفلا غنائيا في دبي ثالث أيام عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يستعد الفنان حسن شاكوش، لإحياء حفل غنائي في دبي، يوم الخميس الموافق 22 يوليو الجاري، ثالث أيام عيد الأضحى.

ونشر "شاكوش" مقطع فيديو ترويجًا للحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق : "انتظروني في دبي يوم 22 يوليو في كوكاكولا أرينا في ثالث أيام عيد الأضحى".

يُذكر أن حسن شاكوش حقق نجاحًا كبيرًا بعد طرحه أغنيته "حبيتي" مع ياسمين رئيس، حيث احتلت المركز الأول، وتخطت 50 مليون مشاهدة عبر موقع"يويتوب"، وهي من كلمات محمد غباشي ومصطفى الجن، وألحان حسن شاكوش وتوزيع إسلام ساسو.