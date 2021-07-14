فن ومشاهير

حسن شاكوش يحيي حفلا غنائيا في دبي ثالث أيام عيد الأضحى

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يستعد الفنان حسن شاكوش، لإحياء حفل غنائي في دبي، يوم الخميس الموافق 22 يوليو الجاري، ثالث أيام عيد الأضحى.

ونشر "شاكوش" مقطع فيديو ترويجًا للحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق : "انتظروني في دبي يوم 22 يوليو في كوكاكولا أرينا في ثالث أيام عيد الأضحى".

يُذكر أن حسن شاكوش حقق نجاحًا كبيرًا بعد طرحه أغنيته "حبيتي" مع ياسمين رئيس، حيث احتلت المركز الأول، وتخطت 50 مليون مشاهدة عبر موقع"يويتوب"، وهي من كلمات محمد غباشي ومصطفى الجن، وألحان حسن شاكوش وتوزيع إسلام ساسو.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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